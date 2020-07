Ponte di Genova - La Consulta dà torto ad Autostrade: "Legittimo escludere Aspi dalla ricostruzione" (Di mercoledì 8 luglio 2020) escludere Autostrade per l'Italia dalla ricostruzione del Ponte Morandi è stata una scelta "legittima", giustificata "dall'eccezionale gravità della situazione". Con la sentenza odierna, pronunciata nello stesso giorno in cui il governo ha confermato che Aspi gestirà pro tempore il nuovo viadotto di Genova, la Corte Costituzionale ha stabilito che le questioni relative all'estromissione della concessionaria dal nuovo progetto "non sono fondate". La bocciatura del ricorso di Autostrade è un assist indiretto per il governo, impegnato nella difficile partita sulla revoca delle concessioni alla stessa Aspi.La soddisfazione del premier. Secondo la Consulta, quindi, il governo ha avuto le sue ... Leggi su quattroruote

