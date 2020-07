Ostia, piccioni decapitati nello stabilimento dove era prevista la visita di Virginia Raggi (poi saltata). Presentata denuncia contro ignoti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dieci piccioni decapitati e lasciati sulla sabbia nello stabilimento gestito fino al 2014 dal cognato del boss reggente di Ostia, Roberto Spada. Proprio la spiaggia libera comunale dove sarebbe dovuta recarsi la sindaca Virginia Raggi, sabato scorso, durante il suo sopralluogo sul litorale di Roma, prima di cambiare idea e virare verso il terzo cancello di Castel Porziano. La prima cittadina ha presentato oggi denuncia contro ignoti ai carabinieri di Ostia. Il Campidoglio ha interpretato come un’intimidazione il rinvenimento degli uccelli morti, l’ultima di una serie di episodi “sospetti” avvenuti nelle ultime settimane in una zona dove ... Leggi su ilfattoquotidiano

