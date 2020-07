Lazio, Acerbi: “La cosa bella è provare, tentare, in ogni cosa al meglio delle proprie capacità” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo la sconfitta contro il Lecce al Via del Mare, i giocatori della Lazio hanno iniziato ad affidare le proprie parole ai social. Tra questi c’è Francesco Acerbi, pilastro difensivo della squadra di Inzaghi che la prende con filosofia, forse anche troppa visto il deludente capitombolo: “La cosa bella è provare, tentare, in ogni cosa al meglio delle proprie capacità, riuscire è un valore aggiunto. Lottiamo insieme”. Nel prossimo turno di campionato i biancocelesti affronteranno il Sassuolo con la speranza di ritrovare i tre punti. Visualizza questo ... Leggi su sportface

