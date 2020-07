Juve, fino alla fine? No, fino al 60′ (di un livello mondiale): i bianconeri rivedono i… fantasmi di Firenze (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quale è, esattamente, il significato di “livello mondiale”? E’ soggettivo, probabilmente, da contestualizzare sempre in base alla persona e all’argomento di cui si parla. Avrà avuto le sue buone ragioni, Maurizio Sarri, per definire i 60 minuti della sua Juve, quelli precedenti alla pazza rimonta del Milan, di livello mondiale. Ma, proprio perché il giudizio è soggettivo, ci sentiamo di affermare che da qui a livello mondiale ce ne passa. Sicuramente un livello buono, migliore rispetto a quello visto in Coppa Italia subito dopo il lockdown e migliore anche rispetto a quanto visto prima, come per esempio a Lione. fino al 60’… C’è un Rabiot rinfrancato, ad esempio, ma c’è anche un Rabiot che scappa indisturbato con i difensori a guardare. Guardano troppo, Romagnoli e Kjaer, tanto che si ... Leggi su calcioweb.eu

JuventusFCWomen : OFFICIAL | Sabrina Tasselli renews until 2021! ???? ?????? - giutris : @VinceJfc @il_farmacista Come quella volta, nel lontano 1986, che il Lecce - già retrocesso- sconfisse la Roma all'… - Tvottiano : @enrick81 @tw_fyvry @napoliforever89 @ZeusMega @famigliasimpson @Federic01996 @OltreTv @CIAfra73 @MasterAb88… - Alex_Cavasinni : @DondiegoSospeso @bobmch84 Avversari diversi, per carità, ma non è affatto vero che ieri la Juve ha dominato fino a… - CalcioWeb : #Juve, fino alla fine? No, fino al 60' (di un livello mondiale): i bianconeri rivedono i... fantasmi di Firenze - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve fino Juve, fino alla fine? No, fino al 60' (di un livello mondiale): i bianconeri rivedono i… fanta ... CalcioWeb Juventus, gli sponsor di maglia ti fanno ricca: 100 milioni per il nome sul retro

Non tutti ci avevano fatto caso ma da qualche tempo la Juventus aveva perso il "Back Jersey Sponsor ... sul retro della divisa della Vecchia Signora e l’accordo sarà valido fino a giugno 2022. Già ...

Milan-Juventus 4-2, la moviola: rigore giusto, Guida da applausi

Milan-Juventus 4-2, ottima prestazione dell’arbitro Marco Guida ... Corretta anche la decisione di annullare per la rete di Ibra a fine primo tempo, per netto fuorigioco, su assist in profondità di ...

Non tutti ci avevano fatto caso ma da qualche tempo la Juventus aveva perso il "Back Jersey Sponsor ... sul retro della divisa della Vecchia Signora e l’accordo sarà valido fino a giugno 2022. Già ...Milan-Juventus 4-2, ottima prestazione dell’arbitro Marco Guida ... Corretta anche la decisione di annullare per la rete di Ibra a fine primo tempo, per netto fuorigioco, su assist in profondità di ...