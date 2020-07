Incidente in bici per Linus, tanta paura per il direttore di Radio Deejay: “mi son ritrovato sul cofano di un furgone” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Attimi di paura per Linus lo scorso lunedì, quando il direttore di Radio Deejay ha impattato contro un furgone durante un’uscita in bicicletta. Uno schianto fortunatamente non rilevante, costato solo qualche escoriazione al noto commentatore Radiofonico umbro. Questo il suo racconto sui social una volta passato lo spavento: “un attimo prima di fermarmi per il classico caffè di metà giro, un furgone davanti a me ha messo la freccia per girare a sinistra e invece ha fatto un’inversione completa. Sono riuscito a frenare e sterzare ma mi sono comunque trovato sul suo cofano e poi a terra. Lui era più spaventato di me e alla fine ci siamo salutati e abbracciati. Le strade sono pericolose, le bici sono pericolose, le macchine sono pericolose. È la storia di Scarponi, di Nicky Hayden, di Zanardi, di Roberta e di tanti altri. Dobbiamo ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Incidente bici Incidente in bici a Roio, 38enne perde la vita Il Capoluogo L'AQUILA: LUCA MORO VITTIMA DI UN INCIDENTE IN BICI, L'ADDIO DEGLI AMICI

Da lassù proteggi sempre tua moglie e i tuoi figli". Così sui social il Moro Paganica ricorda il 38enne Luca Moro, scomparso ieri a seguito di una tragica caduta dalla sua bici da trail nella pineta ...

L'AQUILA: TRAGICO INCIDENTE NELLA PINETA DI ROIO, MUORE PAPA' 38ENNE, ERA IN SELLA ALLA SUA BICI DA TRAIL

La comunità aquilana è sconvolta per la morte di Luca Moro, 38 anni, noto ex difensore dell'Oratoriana, già capitano per un decennio della squadra dei Salesiani, deceduto ieri dopo un incidente ...

