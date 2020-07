Feijoa per fare il pieno di antiossidanti e combattere la costipazione (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Feijoa è il frutto di un albero originario del Brasile. Caratterizzato da benefici speciali, è stato introdotto in Europa nel XIX secolo. Con un gusto che a molti ricorda un mix tra il sapore della guava e quello dell’ananas, si contraddistingue per la presenza di una polpa interna di colore bianco. Per quanto riguarda i benefici, tra i principali è possibile citare senza dubbio l’importante contenuto di antiossidanti, in particolare di vitamina C. In virtù di questa peculiarità, il frutto di cui stiamo parlando può essere considerato un ottimo alleato della lotta contro i radicali liberi. Da non dimenticare è poi il fatto che la vitamina C è una preziosa alleata del sistema immunitario, cruciale quando si tratta di prevenire affezioni stagionali come influenza e ... Leggi su dilei

