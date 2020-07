Eur, sequestrato immobile di 4 piani con 44 mini appartamenti: rilevate gravi irregolarità edilizie (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un immobile, esteso su una superficie di 3500 metri quadri in zona Tor De Cenci, è stato posto sotto sequestro dal IX Gruppo “Eur” della Polizia Locale di Roma Capitale. gravi le irregolarità, rilevate durante alcune opere di ristrutturazione, che hanno portato all’apposizione dei sigilli per l’intero edificio composto da quattro piani, compresi garage e negozi sottostanti. Una trasformazione di locali commerciali in unità residenziali, in difformità alla documentazione presentata all’inizio dei lavori, è quanto hanno appurato gli agenti del Reparto Edilizia del IX Gruppo, diretti dal Dott. Angelo Giuliani: in fase di realizzazione 44 mini-appartamenti. Deferito all’Autorità Giudiziaria il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Beni per un valore di 15 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Caltanissetta a Rosario Marchese, 32enne imprenditore di Caltagirone (Catania) ma residente a Lonato del Garda, ritenuto con ...

Sequestrato immobile di 4 piani a Tor de Cenci

Ristrutturano locali commerciali trasformandoli in mini appartamenti e tutto l’edificio di quattro piani, compresi garage e negozi viene posto sotto sequestro. Il 6 luglio il IX Gruppo “Eur” della ...

