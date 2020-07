Arrestato radicalizzatore italiano del Daesh (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - È stato "fermato in tempo", prima che con il suo "ossessivo" parlare, anche sui social, di argomenti inneggianti alla jihad facesse "breccia nelle menti di giovani più o meno emarginati". Per questo è stato arrestato Nicola Ferrara, 38 anni, originario di Canosa di Puglia (Bari) ma a Milano da almeno 9 anni, e secondo gli investigatori del Ros ormai arrivato a un "punto estremo di radicalizzazione" islamica. Il suo obiettivo era quello di instillare le sue teorie anche nelle menti di due minorenni, che frequentava nel centro islamico milanese Al Nur di via Carissimi, nel capoluogo lombardo. A loro diceva: "Andare in moschea vale 27 volte la preghiera individuale, e più è lontana più è grande la ricompensa". Ma non è solo questo che ha ... Leggi su agi

