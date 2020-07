Temptation Island 2020, Antonella Elia ha alzato le mani a Pietro Delle Piane? “Volano sberle” (Di martedì 7 luglio 2020) Prima ancora dell’esordio di Temptation Island 2020 avevamo avuto il sentore che con Antonella Elia protagonista ne avremmo viste Delle belle! Alla vigilia della loro partenza, Antonella e il fidanzato Pietro Delle Piane erano felici e certi che sarebbero tornati insieme più uniti che mai, ma come sta andando la loro esperienza in Sardegna, nel... L'articolo Temptation Island 2020, Antonella Elia ha alzato le mani a Pietro Delle Piane? “Volano sberle” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

