Silent Hill per PS5 sarà rivelato quest'anno? (Di martedì 7 luglio 2020) Silent Hill per PS5 doveva essere rivelato all'evento next-gen di Sony, o almeno così dovevano andare le cose secondo molti. Alla fine, come avrete visto, il nuovo gioco della serie horror non è stato annunciato, ma secondo un affidabile leaker il reveal di Silent Hill sarebbe solo questione di tempo e dovrebbe avvenire entro quest'anno.Il noto AestheticGamer ha detto che un nuovo gioco di Silent Hill per PS5 sarà probabilmente rivelato in agosto o settembre. Apparentemente, Sony ha in programma un evento State of Play per agosto in risposta all'evento Xbox Series X di luglio, e quindi a settembre ci sarà il Tokyo Game Show. Silent Hill per PS5 dovrebbe essere sviluppato da uno studio giapponese (presumibilmente), quindi avrebbe senso un'apparizione al TGS.In precedenza, si diceva che Sony avesse pianificato di rivelare l'esclusiva Silent Hill insieme a una ... Leggi su eurogamer

