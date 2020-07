“Senza aiuti per una domanda mal compilata”: protesta dei lavoratori per disabili (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 21 i lavoratori addetti all’assistenza disabili presso le stazioni di ferrovia dello stato che stamattina hanno deciso di protestare davanti alla sede della società nuova dimensione, al centro direzionale di Napoli. I 21 lavoratori sono stati messi in cassa integrazione dal 1 aprile e, ad oggi, non hanno ancora ricevuto alcuna integrazione salariale dall’INPS in quanto sembrerebbe che la società abbia commesso un errore nella compilazione della domanda. I lavoratori organizzati dal sindacato USB hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il responsabile della società nel tentativo di fare chiarezza su questa grave situazione. L'articolo “Senza aiuti per una domanda mal compilata”: protesta dei lavoratori per disabili proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

