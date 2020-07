Mastella e De Luca incontrano i vertici di Leroy Merlin Italia (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in programma domani alle ore 17.30 presso la sala conferenza del Consorzio Asi di Benevento, in Ponte Valentino, una conferenza stampa del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del presidente dell’Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti, Vincenzo De Luca, con i vertici di Leroy Merlin Italia. Parteciperanno all’incontro il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, e il presidente dell’Asi, Luigi Barone. Tema della conferenza stampa la promozione del territorio attraverso investimenti e politiche di informazione ed educazione ambientale. L'articolo Mastella e De Luca incontrano i vertici di Leroy Merlin Italia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

