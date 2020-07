Mafia: Definitive Edition rinviato causa Coronavirus, ecco la nuova data (Di martedì 7 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Hangar 13 e 2K annunciano che Mafia: Definitive Edition è stato rinviato. "Mafia: Definitive Edition, originariamente previsto per il 28 di agosto, sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 25 settembre causa COVID-19" si legge nella dichiarazione."Fin dall'inizio, questo è stato per noi un progetto guidato dalla passione, nel quale i nostri sviluppatori hanno contribuito a creare un'esperienza aggiornata degna di quel classico senza tempo che tutti conosciamo. Apprezziamo la vostra pazienza, stiamo lavorando per rendere Mafia: Definitive Edition il meglio che possa essere per tutti i nostri fan in tutto il mondo"."Detto questo, sappiamo che siete ansiosi di vedere qualcosa di nuovo. ecco dunque che un video di gameplay di Mafia: Definitive Edition verrà rilasciato il 22 Luglio" E' possibile vedere un teaser di 15 ... Leggi su eurogamer

