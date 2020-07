Gli italiani trascorrono ogni giorno 3 ore e 40 minuti a guardare video sul web (Di martedì 7 luglio 2020) Su tutte le piattaforme, in particolare su device mobili. Una tendenza cresciuta col lockdown e che ora si sta stabilizzando come abitudine quotidiana Leggi su repubblica

ADeLaurentiis : Con Ennio Morricone se ne va un pezzo di cinema mondiale. Una testimonianza di quanto gli italiani possano essere p… - matteosalvinimi : Con PD e 5Stelle l'Italia sta diventando lo zimbello del mondo: prima se ne vanno, meglio è. Confido che gli italia… - matteosalvinimi : Non per nulla 'eletto' peggior governatore d'Italia. Ci rendiamo conto? Una (temporanea) disgrazia per il Paese.… - sigma_tao : la divina commedia insegna gli arabi non producono armi torino la fiat produce armi gli italiani roma produce armi… - GPanthers : Gli italiani e la casa: sempre più “green” e conviviale -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Più del virus, gli italiani temono la disoccupazione. Radar Swg Formiche.net Camorra, maxi-operazione contro il clan Senese: arrestato anche il fratello della senatrice Cirinnà

Operazione anticamorra nella Capitale e del nord Italia della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile di Roma che stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 esponenti de ...

"Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” a Montefiascone domenica 12 luglio

Dopo i successi di pubblico e di opinione a Tarquinia e Ronciglione, ritorna a grandissima richiesta anche a MONTEFIASCONE l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de "Gli Ambulant ...

Operazione anticamorra nella Capitale e del nord Italia della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile di Roma che stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 esponenti de ...Dopo i successi di pubblico e di opinione a Tarquinia e Ronciglione, ritorna a grandissima richiesta anche a MONTEFIASCONE l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de "Gli Ambulant ...