Fonseca “Voci su altri allenatori alla Roma? Nessun fastidio” (Di martedì 7 luglio 2020) Roma (ITALPRESS) – “Se mi dà fastidio leggere di altri allenatori al mio posto sulla panchina della Roma? Nessuno”. Nonostante le tre sconfitte consecutive, la Champions ormai sfumata e il rischio di perdere anche la qualificazione diretta in Europa League, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca è concentrato sul finale di stagione e non si sente in bilico. “Il Napoli ha avuto molto merito, ma devo far capire alla squadra che una sconfitta è solo una sconfitta – ha spiegato il portoghese tornando, alla vigilia della sfida contro il Parma, sul ko contro la squadra di Gattuso – Non siamo soddisfatti quando non vinciamo, ma la sconfitta non può influenzarci così tanto. Dobbiamo cambiare questa mentalità e ci stiamo lavorando”. Domani sera all'Olimpico la Roma deve tornare a fare punti. “Il Parma ... Leggi su iltempo

