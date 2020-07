Discutiamo, miglioriamo e approviamo subito la proposta Zan contro l' omotransfobia (Di martedì 7 luglio 2020) Del dibattito che si è attivato in questi giorni intorno al ddl Zan, che unifica le precedenti proposte di legge mirate a contrastare odio, discriminazione e violenza omotransfobica, mi ha colpito la rapidità con cui ci si è divisi in schieramenti contrapposti, con livelli d’intransigenza che credo facciano male a tutte e tutti, e che rischiano di indebolire le nostre battaglie.Credo infatti che il tema dei diritti e del superamento di discriminazioni, violenze, istigazione all’odio di ogni tipo, sia un terreno di lotta plurale ma unico, in cui quello che conta è la capacità di allargare il campo, di condividere, di contribuire insieme a cambiare positivamente atteggiamenti e abitudini culturali e sociali, anche attraverso l’adeguamento normativo, che è parte fondamentale della sfida, e poi attraverso l’impegno politico e ... Leggi su huffingtonpost

