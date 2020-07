Catena Fiorello: «La tossicità del politicamente corretto» (Di martedì 7 luglio 2020) «Lo scriva, lo scriva pure». Catena Fiorello non ha paura di chiamare le cose con il loro nome, di affrontare a muso duro tutti quelli che, a differenza di lei, vivono nel terrore di perdere il privilegio e il prestigio, la posizione e la reputazione. «Sono una che parla a voce alta, una voce fuori dal coro perché non nascondo nessuno scheletro» specifica Catena al telefono dalla sua casa di Roma, scandendo i concetti con le pause tipiche degli oratori esperti, quelle che danno enfasi al discorso. I suoi libri, dopotutto, non fanno che parlare di donne forti e sfaccettate, non «addomesticate» come scrive lei, capaci di conquistare il lettore tirando fuori un’umanità e un’intenzione con le quali è molto facile identificarsi. Non fa eccezione Cinque donne e un arancino, il nuovo romanzo che Catena pubblica con Giunti e che firma per la prima volta con il cognome della mamma, Galeano. Leggi su vanityfair

«Cinque donne e un arancino», il suo ultimo romanzo pubblicato da Giunti, è la storia di 5 donne che riprendono in mano la propria vita senza preoccuparsi delle conseguenze. Esattamente quello che ha ...

