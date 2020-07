Zingaretti: necessaria riforma organica di Stato e autonomie (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – “Serve una nuova radicale innovazione. Dal terremoto al coronavirus, tutto ci indica che dobbiamo rimettere in cammino il grande disegno di riforma organica dello Stato e della sue autonomie”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in occasione della seduta celebrativa dei 50 anni del Consiglio regionale del Lazio. “Si parla sempre di burocrazia- ha aggiunto Zingaretti- ma dobbiamo smettere di parlare di riforma dello Stato come un tentativo di spendere meno e di spending review. Dobbiamo invece farlo pensando a un nuovo sistema di autonomia. A uno Stato che costi di meno ma non perche’ si taglia, bensi’ perche’ si fanno cose migliori”. Leggi su romadailynews

