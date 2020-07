Statali, rapporto choc: il numero dei pensionati sta superando quello dei dipendenti. Fuga di massa (Di lunedì 6 luglio 2020) Non è certo d’autore il quadro presentato stamane all’inaugurazione del ‘Forum Pa 2020 – Resilienza digitale’, l’evento ‘on-line’ i(n rete da oggi fino all’11 luglio), relativo agli esiti uno studio condotto sul lavoro pubblico. A quanto pare infatti, complice la continua ‘emorragia’ del personale, la pubblica amministrazione entro il prossimo anno vanterà un primato davvero singolare: avrà più pensionati che dipendenti! Dunque hai voglia a dire che è stato sbloccato il ‘turnover’, per l’appunto, chiamato ad equilibrare il numero delle uscite (pensionamenti), con quello delle entrate (nuove assunzioni). P.a.: è impari il rapporto impiegati/pensionati Nello specifico, basta considerare che oggi, rispetto ai pensionati pubblici (ben 3 milioni), vi sono 2 milioni ... Leggi su italiasera

