Sisma del 2016 in Italia centrale, bloccate le misure urgenti per la ricostruzione – Il 24 agosto del 2016 un terremoto distrusse gran parte di circa 150 comuni dell'Italia centrale fra Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo; nella notte fra venerdì e sabato scorso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha bocciato il "pacchetto Sisma". Cioè misure urgenti e necessarie a far partire la ricostruzione. " Tale decisione è inaccettabile, mortifica la sofferenza dei cittadini di oltre 130 Comuni, di quattro Regioni e deve essere rivista. Come coordinamento delle Anci terremotate abbiamo lavorato alla redazione di un documento di sintesi approvato in assemblea che il presidente Antonio Decaro ha portato in audizione al governo…" ha dischiarato pubblicamente il Coordinatore di Anci Terremotate Maurizio Mangialardi

“É il momento di dare risposte ai sindaci, pronti a restituire la fascia per denunciare la mancanza di provvedimenti per le zone terremotate” L’AQUILA – Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, é ...

“Ho avuto rassicurazioni dal Presidente del Consiglio sulla piena disponibilità del Governo ad accogliere il pacchetto di norme sul terremoto del Centro Italia condivise con i Sindaci e che erano cont ...

