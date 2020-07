Roma, 28 arresti per riciclaggio. Sequestrati beni per 5 milioni (Di lunedì 6 luglio 2020) I carabinieri del comando Provinciale di Roma stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip su richiesta della Procura della capitale, nei confronti di 28 persone. Sono indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e al trasferimento fraudolento di valori, di traffico d’influenze in concorso con l’aggravante della qualifica di pubblico ufficiale, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, emissione di fatture per operazioni inesistenti, malversazione a danno dello Stato in concorso, truffa aggravata, millantato credito aggravato in concorso. Il primo provvedimento restrittivo ha colpito nove indagati, tra cui un dirigente del ministero dello Sviluppo Economico e un commercialista. Gli indagati operavano per far ottenere finanziamenti pubblici erogati dal Mise a ... Leggi su italiasera

