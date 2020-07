Parma, Faggiano non ci sta: “Troppi errori contro. Chiediamo attenzione” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Parma non ci sta e dopo l'ennesima discutibile direzione arbitrale avuta sbotta. A parlare è il direttore sportivo Daniele Faggiano che attraverso il sito ufficiale ducale chiede rispetto e maggiore attenzione viste le ultime gare davvero molto sfortunate per i gialloblù.Faggiano: "Arrabbiati per le sconfitte ma troppi errori contro"caption id="attachment 985397" align="alignnone" width="724" Parma (getty images)/caption"Siamo molto dispiaciuti e arrabbiati per le ultime sconfitte. Soprattutto se consideriamo il fatto che, tolto il primo tempo di ieri, la squadra ha tenuto testa a tutti e avrebbe meritato sicuramente qualcosa di più", ha iniziato Faggiano che sul futuro si è detto comunque positivo: "Continueremo a lavorare ancora con maggiore forza e convinzione: l’obiettivo stagionale – ovvero la salvezza – è ... Leggi su itasportpress

