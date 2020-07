Ostia: 20enne Chiede di Spostare L’Asciugamano per Rispettare Le Norme e Viene Presa a Schiaffi (Di lunedì 6 luglio 2020) Aveva chiesto di Rispettare i parametri di sicurezza, il coetaneo è stato allontanato dalle forze dell’ordine quando la folla stava per linciarlo. Una ragazza di 20 anni sarebbe stata aggredita da un coetaneo mentre si trovava in spiaggia ad Ostia Lido, il fatto si sarebbe verificato durante la giornata di domenica 5 luglio nei pressi del chiosco Hakuna Matata. A quanto riporta il Messaggero la giovane aveva chiesto ad un ragazzo che si trovava nei paraggi di Spostare l’asciugamano poiché troppo vicino, come prevedono le Norme della spiaggia nell’estate del covid. A quel punto i toni si sarebbero accesi e la 20enne sarebbe finita Presa a Schiaffi di fronte a tutti i bagnanti presenti davanti all’arenile. A quel punto è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare gli animi ed evitare che il ... Leggi su youreduaction

