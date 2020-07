Maltempo, la tempesta d’estate mette ko Nord e Sud con nubifragi, grandine e forti venti: danni incalcolabili all’agricoltura (Di lunedì 6 luglio 2020) Alberi da frutto e vigneti sradicati, rami spezzati, campi allagati, erba dei pascoli distrutta, frutta e verdura rovinate e coltivazioni di cereali abbattute a terra, il tutto con danni incalcolabili nelle aziende agricole da Nord a Sud. E’ quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti sugli effetti della tempesta d’estate che ha colpito fuori stagione a macchia di leopardo le campagne dalla Lombardia al Piemonte dall’Emilia Romagna alla Basilicata fino in Puglia. Secondo il monitoraggio della Coldiretti, in Puglia nel Salento e nel Tarantino rilevano gravi danni su vigneti di uva da tavola e da vino, agrumi e ortaggi, mentre il vento forte ha spezzato i rami degli ulivi. Passando al Nord sono stati duramente danneggiati il mais, ma anche l’orzo e il grano pronti per la trebbiatura e le coltivazioni di pomodori, meloni, angurie e le verdura ... Leggi su meteoweb.eu

CandelliAngelo : Maltempo, Coldiretti: tempesta d’estate abbatte raccolti - Canale189 : Maltempo, Coldiretti: tempesta d’estate abbatte raccolti - infoitinterno : Maltempo, tempesta di grandine a Taranto - Trmtv : Maltempo: tempesta su Taranto, grandine “come albicocche” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo, tempesta di grandine a Taranto -