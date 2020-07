“Il coronavirus non viene dalla Cina”. Per l’esperto è sempre stato tra noi (Di lunedì 6 luglio 2020) Il coronavirus potrebbe essere rimasto inattivo in tutto il mondo fino a quando non è emerso in condizioni ambientali favorevoli. E’ quanto rivelato dal dottor Tom Jefferson, che lavora presso il Center for Evidence-Based Medicine (CEBM) dell’Università di Oxford. L’esperto ha parlato di una serie di recenti scoperte della presenza del coronavirus nel mondo prima … L'articolo “Il coronavirus non viene dalla Cina”. Per l’esperto è sempre stato tra noi NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

chetempochefa : “Dopo il coronavirus non saremo migliori. Gli uomini non imparano. È nella natura umana il dimenticarsi presto dell… - SusannaCeccardi : “Siamo #Sovranisti come la costituzione italiana: perché ascoltiamo i bisogni degli italiani che chiedono #lavoro,… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il ministro della Salute ha dato mandato all'ufficio legislativo del suo dicastero per verificare il… - razorblack66 : NOOOOOO, ORMAI SIAMO OLTRE LE COMICHE.... @iosoioevoi La letalità del coronavirus secondo l'Oms - SanSeveroNews : Prende il via al Policlinico Riuniti di Foggiaun percorso di follow-up per i pazienti guariti dal Coronavirus con l… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il coronavirus Global Electric Trike Market 2020 con l'ultima analisi Covid-19 2021 | Piaggio, Toyota Motor Corporation, BMW Genova Gay