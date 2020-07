Coronavirus, test sierologici in scadenza: oltre metà andranno sprecati (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, test sierologici in scadenza: oltre metà andranno sprecati. L’indagine Istat per raccogliere dati sulla diffusione del Covid ne aveva stanziati 150mila di cui solo 70mila effettuati e a metà luglio scadranno Lo scopo era nobile, la riuscita molto meno. L’Istat aveva stanziato circa 150mila test sierologici per indagare sulla diffusione del Coronavirus in Italia … L'articolo Coronavirus, test sierologici in scadenza: oltre metà andranno sprecati proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il ministro della Salute ha dato mandato all'ufficio legislativo del suo dicastero per verificare il… - RaiNews : 'Oggi se una persona è positiva e non resta in isolamento ha una sanzione penale da 3 a 18 mesi di carcere. E c'è u… - rtl1025 : ?? La Camera ha approvato il decreto che autorizza lo svolgimento di uno screening di massa attraverso test sierolog… - ArmandaGelsomin : RT @RegioneER: #Coronavirus: 24 positivi, di cui 13 asintomatici da screening regionali. I guariti sono 23.340 (+ 31). Un decesso. 1.029 ca… - LaGazzettaWeb : Coronavirus, in Basilicata restano ancora 2 positivi: nessun nuovo contagio su 245 test -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus test Quanto sono sensibili i test sierologici per rilevare gli anticorpi contro il coronavirus? Wired.it Coronavirus Latina: in provincia sono 36 gli attuali positivi. Nel Lazio ancora troppi casi di “importazione”

Sono saliti a 563 i casi totali di coronavirus nella provincia di Latina. Nella giornata di ieri, domenica 5 luglio, la Asl pontina ha dato conferma di un nuovo contagio che ha interessato il comune d ...

Positivo al Covid, non rispetta la quarantena. Grave ma stabile in ospedale

Risponde bene alle cure però è ancora nella terapia intensiva dell'ospedale di Vicenza, in condizioni gravi ma stabili come riportato da Ansa, l'imprenditore vicentino che ha generato un preoccupante ...

