Alberto Zangrillo: "Non minimizzo sul Covid ma che senso ha terrorizzare gli anziani?" (Di lunedì 6 luglio 2020) Da quando, con altri nove scienziati italiani di dichiarata fama, ha firmato il manifesto degli ottimisti del Covid, invitando ad abbassare i toni catastrofisti, perché di fatto la crisi sanitaria, tra minore ricorso all’ospedalizzazione ed evidenze virologiche, è superata, Alberto Zangrillo non ha più pace. “Guardi, sia gentile, non intendo entrare di nuovo in polemica con chi ce l’ha con me per aver detto che il virus circola in modo più debole rispetto a prima”, è la risposta del primario di dell’Unità operativa di terapia Intensiva del San Raffaele di Milano, raggiunto stamattina al telefono da HuffPost. “Quello che dovevo dire, già l’ho detto, non ha senso aggiungere altro”. Il professore resta abbottonato, è reticente a parlare, ma la sua condizione attuale è quella di ... Leggi su huffingtonpost

Da quando, con altri nove scienziati italiani di dichiarata fama, ha firmato il manifesto degli ottimisti del Covid, invitando ad abbassare i toni catastrofisti, perché di fatto la crisi sanitaria, tr ...

