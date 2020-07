Una legge ad hoc per far fuori Salvini: Senaldi, le voci sulla mossa spudorata della sinistra (Di domenica 5 luglio 2020) Quelli del Pd e quelli di M5S si stanno industriando per cambiare la legge elettorale, come è consuetudine della maggioranza di governo, a ogni legislatura. Lo scopo, chiunque metta mano alla norma, è sempre lo stesso: garantirsi la vittoria alle urne. L'esito è immancabilmente l'opposto: una cocente sconfitta. A questo giro, c'è pure la scusa buona per la riforma: a settembre, con ogni probabilità, gli italiani approveranno mediante referendum il taglio di un terzo dei parlamentari, giustificazione imperdibile per cambiare le regole cercando di volgerle a proprio vantaggio. Così, grillini e piddini, che dall'Europa alla Tav, dalla riforma fiscale alla giustizia, non vanno più d'accordo su nulla, sono pronti a trovare la quadra su come spartirsi più seggi possibili. Paralizzati sui provvedimenti economici, i giallorossi ... Leggi su liberoquotidiano

AOSTA. Il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha "limiti evidenti, ma riteniamo positive e utili varie misure che sono state inserite". Rete Civica tira le somm ...

Matteo Salvini, Pietro Senaldi: il piano della sinistra? Una legge ad hoc per disarmarlo

Quelli del Pd e quelli di M5S si stanno industriando per cambiare la legge elettorale, come è consuetudine della maggioranza di governo, a ogni legislatura. Lo scopo, chiunque metta mano alla norma, è ...

