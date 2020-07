Mindhunter 3 la terza stagione della serie Netflix ancora in forse (Di domenica 5 luglio 2020) Un collaboratore di David Fincher parla di Mindhunter 3 e dello status della terza stagione della serie Netflix: 'Sarebbe un onore tornare'. Un collaboratore di David Fincher si è pronunciato sulla possibile realizzazione di di Mindhunter 3. Per l'esattezza, a dire la propria sulla questione è stato Erik Messerschmidt, direttore della fotografia della serie Netflix, in un'intervista concessa a Collider. Queste le sue parole in merito, quando gli è stato chiesto se è al corrente di aggiornamenti sulla terza stagione, attualmente in standby: "No, non so nulla. Abbiamo appena finito un film, e ho sentito che le cose sono in sospeso. Vedremo. Chi lo sa? Però sarebbe un onore tornare. Adoro lavorare con David, il cast e la troupe, ed è certamente ... Leggi su movieplayer

