Meteo Campania: da lunedì caldo super, ma il maltempo è pronto a tornare (Di domenica 5 luglio 2020) Meteo Campania: questa estate continua ad alternare il caldo forte al maltempo. E sarà così anche la prossima settimana.Nel corso della prossima settimana l’Italia vivrà un susseguirsi di cambiamenti atmosferici passando spesso da un estremo all’altro proprio come è avvenuto in questa prima parte dell’Estate. Già da lunedì è in arrivo una ‘bomba calda’ dall’Africa, poi però attenzione ad una possibile trappola temporalesca pronta a colpire alcune regioni.L’analisi del sito ilMeteo.it, parte dalla giornata di lunedì 6 Luglio quando un promontorio dell’anticiclone africano riuscirà ad imporsi su buona parte del bacino del Mediterraneo centro occidentale. Per questo motivo ci aspettiamo una prevalenza di sole sul nostro Paese con un deciso aumento delle ... Leggi su 2anews

occhio_notizie : Il #meteo di #oggi in #Campania - occhio_notizie : Il #Meteo di #domani in #Campania - bassairpinia : METEO CAMPANIA. Caldo afoso per i prossimi giorni - - StabiaChannel : #TerzaPagina #Campania - Meteo Saetta, il format meteorologico ideato da due giovani sanniti LEGGI LA NEWS:… - cronachecampane : ULTIME ##METEO #CAMPANIA Ritornano le VAMPATE DI FUOCO -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Campania Maltempo Campania: allerta meteo gialla dalle 10 alle 20 di domani Sky Tg24 Meteo Caserta domani martedì 7 luglio: beltempo

Previsioni Meteo Caserta di domani martedì 7 luglio: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Rimini e provincia di domani martedì 7 luglio. Rimani connesso con MeteoW ...

Basilicata, strutture ricettive lucane a giugno occupate al 50%

«Un bollettino di guerra terribile, una sorta di mesto Spoon River del turismo lucano». Sono i termini usati dal presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, per delineare lo scenario dete ...

Previsioni Meteo Caserta di domani martedì 7 luglio: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Rimini e provincia di domani martedì 7 luglio. Rimani connesso con MeteoW ...«Un bollettino di guerra terribile, una sorta di mesto Spoon River del turismo lucano». Sono i termini usati dal presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, per delineare lo scenario dete ...