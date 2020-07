Juve, tutto pronto per i rientri di Chiellini e Alex Sandro: le ultime (Di domenica 5 luglio 2020) La Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo la vittoria nel derby con il Torino. Nessuna sosta per i calciatori bianconeri che hanno già messo il Milan nel mirino. Domani sarà già tempo di vigilia per la formazione di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero dovrà rinunciare sicuramente a Paulo Dybala e a Matthijs de Ligt, squalificati, oltre a Merih Demiral e a Blaise Matuidi. Al JTC Continassa, lavoro di recupero per chi ha giocato ieri pomeriggio e lavoro tecnico con possessi palla e partita... Leggi su 90min

Non vale più discutere su quanto Sarri ci sia nella Juve. Siamo a un calcio diverso, chiaramente una somma di individualità. È una Juve più libera, pensa più con il talento dei singoli che con il calc ...

La Juventus perde, perde tre punti e soprattutto rimane a due punti dall'Inter, la sconfitta contro la Lazio deve essere molto utile, bisogna capire quello che non va e reagire dopo la partita con il ...

