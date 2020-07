Il pareggio di bilancio e l’incostituzionalità dei trucchi per salvare i comuni in crisi (Di domenica 5 luglio 2020) Anche tra i giuristi addetti ai lavori è molto diffusa la credenza che la cosiddetta riforma dell’articolo 81, quella che, per intenderci, ha introdotto l’equilibrio di bilancio in Costituzione, non abbia avuto alcun effetto nel disciplinare stato ed enti territoriali nella conduzione della finanza Leggi su ilfoglio

internauta_d : @masaccio_ @AndreaOrlandosp @marcofurfaro Mi scusi, lei è 'ideologicamente' contrario al pareggio di bilancio? Legg… - masaccio_ : @AndreaOrlandosp @marcofurfaro Cioè secondo te il Pd, partito che rivendica orgogliosamente privatizzazioni e pareg… - DavideSuverato : @P_M_1960 aggiungiamo... il G8 di Genova, la distruzione della scuola pubblica iniziata con la Moratti, i salamelec… - CroccoToni : @GiorgiaMeloni @Antonio_Tajani @matteosalvinimi ...da una che si inchina alla UE e la pareggio di bilancio...non ci aspettiamo nulla - ciombei : @EnricoLetta @bravimabasta E aggiungo che nel 2021 tornerà obbligo del pareggio di bilancio. Altro motivo valido pe… -

Ultime Notizie dalla rete : pareggio bilancio Fondazione Flaminia: bilancio in pareggio, Accordo Quadro tra Flaminia e Ateneo Ravennawebtv.it Il pareggio di bilancio e l’incostituzionalità dei trucchi per salvare i comuni in crisi

Anche tra i giuristi addetti ai lavori è molto diffusa la credenza che la cosiddetta riforma dell’articolo 81, quella che, per intenderci, ha introdotto l’equilibrio di bilancio in Costituzione, non a ...

Sanremo, bilancio: mancano 2 milioni. Tagli e caccia agli aiuti statali

il bilancio di previsione 2020 è un osservato speciale, con verifiche ogni 15 giorni coordinate dalla dirigente Barillà in base ai report dei vari settori comunali. Il documento prevede il pareggio a ...

Anche tra i giuristi addetti ai lavori è molto diffusa la credenza che la cosiddetta riforma dell’articolo 81, quella che, per intenderci, ha introdotto l’equilibrio di bilancio in Costituzione, non a ...il bilancio di previsione 2020 è un osservato speciale, con verifiche ogni 15 giorni coordinate dalla dirigente Barillà in base ai report dei vari settori comunali. Il documento prevede il pareggio a ...