Il Napoli affossa la Roma, Callejon-Insigne annullano i giallorossi: Fonseca sprofonda nel baratro (Di domenica 5 luglio 2020) AAA cercasi Roma, i giallorossi incappano nella terza sconfitta consecutiva di questa disastrosa ripresa, perdendo lo scontro diretto europeo contro il Napoli. La formazione di Gattuso si impone di misura con il risultato di 2-1, agganciando Dzeko e compagni al quinto posto a quota 48. Francesco Pecoraro/Getty ImagesUna partita tirata e ricca di colpi di scena, risolta da Insigne dopo il botta e risposta tra Callejon e Mkhitaryan, un colpo da biliardo quello del capitano azzurro che regala tre punti pesantissimi a Gattuso dopo il ko di Bergamo. Un successo che serve eccome anche al Milan, vittorioso ieri in casa della Lazio e salito a 2 punti proprio da Napoli e Roma, rendendo incandescente la corsa per i piazzamenti per l’Europa League. In questo momento la condizione peggiore ce l’hanno proprio i giallorossi, reduci da tre sconfitte consecutive e incappati in una ... Leggi su sportfair

Piogge di gol questo pomeriggio a Cagliari. Nel secondo anticipo del sabato tra Cagliari e Torino, forse anche a causa delle alte temperature di questo pomeriggio alla Sardegna Arena, va in scena una ...

Il gip di Napoli libera Fede e bacchetta i pm: "Pericolo di fuga impensabile"

È finita l'odissea napoletana di Emilio Fede, che lunedì notte era stato fermato dai carabinieri in un ristorante di Napoli, con l'accusa di essere evaso dagli arresti domiciliari della sua residenza ...

