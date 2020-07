Baltimora, manifestanti abbattono statua di Cristoforo Colombo (Di domenica 5 luglio 2020) Baltimora, manifestanti abbattono la statua di Cristoforo Colombo. Il presidente degli Usa Donald Trump: “Nazisti”. Proseguono le manifestazioni contro il razzismo negli Usa e continuano i casi di statue imbrattate o abbattute dai manifestanti. Questa volta il caso arriva da Baltimora, dove i manifestanti hanno abbattuto e gettato in mare la statua di Cristoforo Colombo. Il tutto mentre Trump, in occasione del 4 luglio, condannava il razzismo di destra e di sinistra e attaccava duramente gli episodi di violenza legati alle manifestazioni iniziate dopo la morte di George Floyd. Di seguito il video dell’abbattimento della statua di Cristoforo Colombo a Baltimora Baltimora, abbattuta statua di Cristoforo Colombo Un gruppo di manifestanti ha abbattuto una statua del noto esploratore italiano a Baltimora, in Maryland. I manifestanti hanno agganciato la ... Leggi su newsmondo

