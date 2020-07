Uil, Pierpaolo Bombardieri eletto nuovo segretario generale (Di sabato 4 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Pierpaolo Bombardieri è il nuovo segretario generale della Uil. Lo ha eletto all’unanimità il Consiglio confederale riunito oggi. Bombardieri, 56enne calabrese, succede a Carmelo Barbagallo, eletto ieri leader della Uil pensionati. “Noi pensiamo sia arrivata l’ora di fare ricorso ad una nuova politica keinesiana degli investimenti, per una nuova attenzione alle politiche occupazionali e a quella degli investimenti pubblica – ha detto il neosegretario nel suo discorso alla platea, dove era presente anche il premier Giuseppe Conte -. La riduzione delle disuguaglianze, la nostra stella polare in una navigazione fatta in mare aperto e in condizioni di burrasca la diseguaglianza sociale sarà per noi campo di battaglia”. “Ci troviamo in un periodo complicato e drammatico – ha sottolineato Bombardieri -. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

