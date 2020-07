UFC, rinviato il match tra Kamaru Usman e Gilbert Burns: il brasiliano positivo al Coronavirus (Di sabato 4 luglio 2020) Il Coronavirus colpisce duramente l’UFC, facendo saltare l’attesissimo match tra Kamaru Usman e Gilbert Burns, sfida che avrebbe messo in palio il titolo dei pesi welter. Michael Reaves/Getty ImagesA costringere il proprietario Dana White ad escludere l’incontro dalla card è stata la positività al Coronavirus dell’astro nascente brasiliano, come appurato dal tampone effettuato ai controlli preliminari organizzati dalla promotion precedenti alla partenza per Abu Dhabi. Oltre a Gilbert Burns sono risultati positivi al Covid-19 anche il fratello Herbert, fighter di MMA pure lui, oltre che il coach di grappling Greg Jones. La sfida è stata rinviata a data da destinarsi, nelle prossime settimane verrà stabilito il giorno in cui Usman e Burns potranno combattere.L'articolo UFC, rinviato il match tra Kamaru Usman e Gilbert Burns: ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : UFC rinviato Covid contro Ufc: Burns positivo, niente match con Usman La Gazzetta dello Sport Covid contro Ufc: Burns positivo, niente match con Usman

Il rapporto tra UFC e Covid19 si conferma complicatissimo, più che in tanti altri sport. Pare quasi che più il proprietario Dana White si industri per far andare avanti il suo carrozzone miliardario o ...

Il rapporto tra UFC e Covid19 si conferma complicatissimo, più che in tanti altri sport. Pare quasi che più il proprietario Dana White si industri per far andare avanti il suo carrozzone miliardario o ...