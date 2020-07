Saldi, a Salerno molti negozi anticipano i tempi: è già tempo di sconti (Di sabato 4 luglio 2020) tempo di lettura: < 1 minutoUfficialmente partiranno il 1 agosto, ma di fatto i Saldi stagionali sui capi estivi sono ufficiosamente stati avviati in molti negozi anche del Corso Vittorio Emanuele a Salerno, principale arteria dello shopping cittadino nel comune capoluogo. Basta fare un giro tra le vetrine per accorgersi che, anche con formule non esplicite (tipo 50 buoni motivi per fare acquisti), in alcuni casi anche attraverso messaggi privati alla clientela, i commercianti hanno preferito non attendere la data ufficiale degli sconti per avviare, invece, una serie di promozioni e incentivare gli acquisti, rallentati dalla crisi economica successiva all’emergenza sanitaria del Covid. D’altronde quella delle promozioni anticipate è una modalità prevista visto che se da un lato la conferenza delle regioni e la federazione moda hanno accolto la proposta ... Leggi su anteprima24

