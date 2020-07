MOVIOLA – Juventus-Torino, De Ligt con il braccio: è rigore? (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Episodio da MOVIOLA sul finire del primo tempo di Juventus-Torino, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nei minuti di recupero Simone Verdi prova la conclusione da fuori area, la palla impatta sul braccio di De Ligt: per Maresca non c’è assolutamente nulla e fa continuare. Ma Irrati al Var lo richiama perché la mano è larga e, nonostante un tocco con la coscia precedente, il calcio di rigore sembra esserci. Maresca torna sui suoi passi, fischia rigore: dal dischetto Belotti non sbaglia e batte Buffon. Leggi su sportface

sportface2016 : #JuventusTorino, episodio da MOVIOLA: #DeLigt con il braccio, è calcio di rigore VIDEO - sportli26181512 : Juve-Torino, MOVIOLA LIVE: mani De Ligt, rigore con il Var: Juventus-Torino, il derby della Mole apre la 30esima...… - padovade : @gigipoletti @MCaronni Infatti non lo ritengo juventino quando scrive così, è come se libero scrive benissimo del P… - infoitsport : Moviola Genoa-Juventus: proteste bianconere, Bonucci chiede l’espulsione di Favilli -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Juventus Moviola Juventus-Torino: fallo di mano di De Ligt, giusto il rigore per il Torino Fanpage Moviola Juventus-Torino: fallo di mano di De Ligt, giusto il rigore per il Torino

Nel finale di primo tempo di Juventus-Torino, l’arbitro Maresca aiutato dal VAR assegna un rigore ai granata: il tocco di mano di de Ligt in area bianconera su tiro di Verenguer è considerato falloso: ...

MOVIOLA Juve Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Torino, valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.

Nel finale di primo tempo di Juventus-Torino, l’arbitro Maresca aiutato dal VAR assegna un rigore ai granata: il tocco di mano di de Ligt in area bianconera su tiro di Verenguer è considerato falloso: ...L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Torino, valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.