Malore in casa per Umberto Bossi | il fondatore della Lega ricoverato in ospedale | le

Tanta paura per Umberto Bossi, il fondatore della Lega, che nella serata di ieri, venerdì 3 giugno, è stato trasportato in ospedale a Varese con l'ambulanza dopo un Malore accusato in casa. A riferire per primi la notizia è stato il 'Gazzettino Padano', il quale ha aggiunto che fortunatamente il politico non verserebbe in gravi condizioni di salute. Successivamente, l'agenzia giornalistica Ansa ha appreso da sue fonti che Bossi è attualmente ricoverato nel nosocomio lombardo presso il reparto di Gastroenterologia. Lo scorso 14 febbraio il Senatur aveva accusato un Malore ed era stato portato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese. Circa 14 anni fa il senatore era stato ricoverato in gravi condizioni per un ictus cerebrale. La riabilitazione a seguito di quell'ictus lo costrinse ad una ...

Umberto Bossi è in ospedale a Varese, dove è stato portato venerdì sera in ambulanza. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano, secondo cui il fondatore della Lega non sarebbe in gravi cond ...

L’adolescente vittima di un malore nel sonno. Figlia dell’imprenditore Romeo Cassandro, aveva da poco superato gli esami di terza media FOSSÒ. Prima l’hanno chiamata, a ripetizione. Poi, per svegliare ...

