LIVE – Qualifiche F1 GP Austria 2020: in palio la prima pole position (DIRETTA) (Di sabato 4 luglio 2020) Chi conquisterà la prima pole position della stagione? Finalmente parola alla pista dopo una lunga primavera di attesa dopo i test di Barcellona e il mancato avvio in Australia a causa dell’emergenza sanitaria. Al Gran Premio d’Austria, alle ore 15:00 di sabato 4 luglio, andrà in scena la prima qualifica stagionale con la pole position in palio. Non cambia il format della qualifica che come di consueto si articolerà nelle tre fasi denominate Q1, Q2 e Q3 per un totale di 60 minuti di adrenalina e tanta velocità. La qualifica del GP d’Austria la potrete seguire su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verrà pubblicata la griglia di partenza oltre alle dichiarazioni dei protagonisti e a tutti gli approfondimenti di giornata. Segui il LIVE delle Qualifiche AGGIORNA ... Leggi su sportface

