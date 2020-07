Lazio-Milan, finale nervoso: scoppia la rissa all’Olimpico (VIDEO) (Di domenica 5 luglio 2020) Esplode il nervosismo nel finale di Lazio-Milan, match della trentesima giornata di Serie A 2019/2020. Dopo la vittoria dei rossoneri per 3-0 all’Olimpico, alcuni calciatori sono stati protagonisti di un acceso battibecco sedato a fatica dal direttore di gara Calvarese e dalle panchine. In particolare l’accenno di rissa ha coinvolto Theo Hernandez e Luis Alberto subito allontanati dai compagni di squadra. Leggi su sportface

