Idea De Rossi per la panchina della Fiorentina. E se invece fosse l'ideale per guidare la Roma? (Di sabato 4 luglio 2020) C'è una cosa che accomuna Roma e Fiorentina, oltre alla relativamente poca distanza kilometrica tra le due città. Ed è, strano ma vero, Daniele De Rossi. L'ex centrocampista e capitano giallorosso, ritiratosi pochi mesi fa dal calcio giocato dopo l'esperienza in Argentina con la maglia del Boca Juniors, è improvvisamente diventato un candidato per la panchina viola. Entrerebbe al posto di Beppe Iachini nella pRossima stagione, o anche in questa se la situazione dei toscani dovesse precipitare... Leggi su 90min

