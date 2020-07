Governo: Conte, ‘bla bla ci definisce attendisti ma è vero il contrario’ (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Siamo ben consapevoli dei nostri doveri e siamo ben consapevoli del fatto che abbiamo degli obiettivi ambiziosi da raggiungere. In questi giorni c’è chiacchiericcio quotidiano, un bla bla costante, continuo, che spesso affiora anche sulle pagine dei giornali, soprattutto nei titoli, che ci descrive come un Governo attendista, incapace di prendere decisioni risolute. La realtà dei fatti dice il contrario”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al Consiglio confederale della Ui. L'articolo Governo: Conte, ‘bla bla ci definisce attendisti ma è vero il contrario’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

