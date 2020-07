Gabrio Vaccarin: le foto in divisa da nazista del consigliere di Nimis eletto con Fratelli d’Italia (Di sabato 4 luglio 2020) Si chiama Gabrio Vaccarin, è consigliere comunale a Nimis eletto con Fratelli d’Italia (ma non iscritto, fa sapere il partito) in provincia di Udine, e il sito Il Trasparente ha pubblicato due sue foto in cui indossa una divisa da nazista con alle spalle un ritratto di Hitler e con una borsa Panorama sullo sfondo. Gabrio Vaccarin: le foto in divisa da nazista del consigliere di Nimis eletto con Fratelli d’Italia Secondo la versione di Vaccarin, che ha scritto su Facebook dopo la pubblicazione della prima foto, sarebbe una foto di Carnevale: “Uso i consueti toni urbani a differenza di qualcuno. Le foto in questione risalgono al Carnevale di Nimis 2010 0 2011, ora non ricordo con precisione. Vi posso garantire che ci sono svariati testimoni al riguardo. Degli sterili insulti rivoltimi da qualche ignorante, non so che farmene”. foto da: Il ... Leggi su nextquotidiano

