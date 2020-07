Coronavirus in Toscana: morti uomo di Massa e donna di Arezzo, oggi 4 luglio. E 9 contagi (Di sabato 4 luglio 2020) Sono due i morti per Coronavirus registrati in Toscana, anche oggi, 4 luglio. Età media 78 anni. E ben 9 risultano i nuovi contagiati. Che fanno salire a 10.276 il totale da inizio pandemia. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.838 (l'86% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 349.745, 2.618 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 324,+0,3% rispetto a ieri Leggi su firenzepost

