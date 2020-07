Bonus vacanza a rischio flop: per ora lo accetta solo il 46% delle strutture (Di sabato 4 luglio 2020) Da un’indagine condotta dall’Osservatorio nazionale di Federconsumatori emerge che solo il 46% delle strutture ha deciso di accettare il Bonus vacanza, il 35% ha deciso di non accettarlo ed il 19% è ancora in fase di decisione. L’indagine è stata condotta su 370 strutture localizzate nella maggiori località turistiche di mare, montagna e città di cui 210 sono alberghi, 110 B&B e 50 agriturismi. Bonus vacanza a rischio flop Ovviamente se la maggior parte delle strutture non accetta il Bonus inevitabilmente non potrà essere utilizzato a meno che le famiglie italiane non decidano di programmare le proprie vacanze proprio sulla base di accettazione del Bonus. Per approfondire leggi anche: Bonus vacanza da 150 a 500 euro: a chi spetta? In questo caso le strutture che lo accettano potrebbero essere avvantaggiate per la stagione ... Leggi su notizieora

matteosalvinimi : 'L’Italia ha preferito investire sui monopattini elettrici, che spesso sono di fabbricazione cinese. La Germania ha… - NotizieOra : Bonus vacanza a rischio flop: per ora lo accetta solo il 46% delle strutture - Alfonso39487669 : RT @guffanti_marco: Ho come la sensazione che in Italia più che mancare il lavoro, manchi la voglia di lavorare. Tutte le proposte acchiap… - FabioBandera : RT @guffanti_marco: Ho come la sensazione che in Italia più che mancare il lavoro, manchi la voglia di lavorare. Tutte le proposte acchiap… - Bemoaarchitects : RT @guffanti_marco: Ho come la sensazione che in Italia più che mancare il lavoro, manchi la voglia di lavorare. Tutte le proposte acchiap… -