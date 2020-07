Invisibili d'Italia, uniamoci (Di venerdì 3 luglio 2020) I braccianti. le donne, i precari, i discriminati, i disoccupati. Tutti insieme in piazza agli Stati Popolari del 5 luglio, per far sentire la nostra voce alla politica. Perché ora dobbiamo superare l’individualismo e le discordie, difendere i bisogni comuni e costruire un movimento che torni ad accendere la speranza "Il 5 luglio scendiamo in piazza per gli Stati Popolari. Insieme contro i virus della politica" " Leggi su espresso.repubblica

Invisibili Italia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Invisibili Italia