Tragedia a Cortina Giovane ucciso da una valanga | illeso il fratello

A Cortina, nella zona Tofana di Rozes, una valanga ha travolto un ragazzo di 23 anni trascinato per circa 200 metri. Illeso il fratello di 27 anni che era assieme a lui. La tragedia si è consumata non ...L'incidente nella zona Tofana di Rozes. Un'altra in mattinata sul ghiacciaio della Marmolada, dove non risultano persone coinvolte. Il pericolo valanghe è 'moderato' di grado 2 a causa dell'innalzamen ...