Terrorismo | Urzì | “L’Alto Adige dimentica la violenza secessionista”

"Ancora una volta il giorno della Memoria delle vittime del Terrorismo, celebrato in tutto il Paese, in Alto Adige viene fatto trascorrere sottotraccia dalle Istituzioni locali. Nessuna celebrazione e nessuna deposizione di corone di fiori da parte del Presidente della Provincia e del Sindaco di Bolzano che pure non avevano mancato di tributare l'omaggio al 25 aprile ed al 1° maggio". Così in una nota Alessandro Urzì, consigliere della provincia di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige per Fratelli d'Italia – L'Alto Adige nel cuore. "A Bolzano dimenticano il Terrorismo secessionista" "Ricordare è un dovere, ha detto oggi il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Un messaggio però ignorato dal Presidente Kompatscher e dal Sindaco di Bolzano. In Alto Adige – prosegue Urzì –

