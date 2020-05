Dayane Mello fisico perfetto | senza veli su Instagram | «Un’opera d’arte»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 9 maggio 2020) «Everything you can imagine is real», recita la didascalia che fa da corredo all’ultimo scatto sudi, che si può tradurre grossomodo così: «Tutto quello che si può immaginare è reale». E la foto in bianco e nero, postata dalla modella di origini brasiliane, lascia libero sfogo alla fantasia e infiamma gli animi dei follower. Uno scattoche ha fatto sognare e che esalta tutta l’avvenenza della 31enne, che vanta unda urlo.su: «Un’opera d’arte»nel cuore degli Italiani. Selezionata per le campagne pubblicitarie di noti brand internazionali come L’Oréal e Breil, la giovane ha lavorato anche per Yamamay, Intimissimi e Colmar. Poi il debutto nel 2014 nella televisione ...